Miguel Cardoso deixa comando técnico do Celta de Vigo

O Celta de Vigo anunciou, este domingo, a saída de Miguel Cardoso do comando técnico. O treinador português sai do clube galego com três triunfos.

Após a derrota com o Eibar, o Celta de Vigo anunciou a saída do português Miguel Cardoso do comando técnico. O português, que deixa o clube galego a dois pontos da linha de despromoção, começara a época no Nantes antes de ingressar na Liga Espanhola.

Miguel Cardoso, oficializado a 12 de novembro, somou três vitórias em 15 jogos. Fran Escribá é o sucessor.