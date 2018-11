Miguel Correia campeão do FIA European Rally Trophy

Joaquim Gomes Hoje às 14:31 Facebook

O jovem piloto bracarense Miguel Correia, a disputar a sua primeira época nos ralis, conquistou este domingo o FIA European Rally Trophy 3, confirmando o título com a vitória na sua categoria no Rali Casinos do Algarve, o evento onde era estreante absoluto.

Miguel Correia, com 27 anos, de Braga assegurou o triunfo na importante competição europeia depois de já ter vencido o FIA Iberian Rally Trophy (título ibérico), que por isso considera "um final de época memorável", depois de se estrear em 2018 no Campeonato de Portugal de Ralis, segundo declarou ao JN.

O piloto do Renault Clio R3, navegado por Pedro Alves, venceu este fim de semana a prova do FIA ERT3 no asfalto do Rali Casinos do Algarve, deixando o espanhol Roberto Blach no segundo lugar (a 2m53.s) e o romeno Szabo Csongor no terceiro posto (a 7m55,3s). Um resultado que, aliado à vitória na categoria e nos 2 Rodas Motrizes no último Rali Vinho da Madeira, em agosto, deu o título europeu FIA ERT3 a Miguel Correia e Pedro Alves, que já tinham ganho o FIA Iberian Rally Trophy.

Para Miguel Correia, "acho ser um título importante para Braga, para a região do Minho e para o próprio desporto português, pois eu próprio nunca imaginei que a minha primeira época no desporto automóvel conseguisse já vencer dois troféus FIA, ser vice-campeão nacional RC3 e acabar no pódio do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, onde estavam pilotos muito mais experientes", salientou ao JN.