Miguel Layún elogia Corona e diz que foi alvo do... Real Madrid

Nas palavras do antigo lateral do F. C. Porto, o compatriota e ex-colega de equipa, Jesús Corona, "tem uma qualidade muito superior aos bons jogadores, não é aos médios, é aos bons".

Em entrevista à ESPN México, Miguel Layún desfez-se em elogios a Corona: "Foi o jogador que enfrentei ou com quem joguei que mais sobressaiu. Oxalá continue a ter essa projeção no F. C. Porto e que continue a jogar. Este crescimento que ele está a ter será fundamental. E com a confiança que conquistou, ele poderá oferecer coisas distintas à seleção".

O lateral mexicano, que agora representa o Monterrey, do seu país natal, também confessou que chegou a ser alvo do Real Madrid, mas sem especificar o nome do clube que representava à altura.

"É verdade que estive no radar do Real Madrid. Depois disso, o clube explicou que não quiseram falar sobre isso comigo, para evitar que eu exercesse qualquer tipo de pressão para ser transferido. Quando me disseram isso foi um pouco desesperante, porque percebi que certas informações não chegam ao jogador, especialmente coisas que podem ser tão importantes e que podem marcar a nossa vida", explicou.