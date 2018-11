Miguel Luís estreia-se a titular frente ao Arsenal

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Tiago Fernandes, treinador interino do Sporting, promoveu a estreia de Miguel Luís a titular esta noite de quinta-feira, frente ao Arsenal, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O jovem dos Sub-23 leoninos só tinha alinhado dois minutos pela equipa principal. Um na partida com o Loures e outro frente ao Santa Clara, no último jogo dos leões. Ambos os desafios terminaram com triunfos do Sporting (2-1).

O médio campeão da Europa em Sub-19, por Portugal, entrou para o lugar de Lumor na equipa inicial verde e branca. E Marcos Acuña passou do meio-campo para a lateral esquerda da defesa. Já no ataque, o destaque vai para a troca direta de pontas-de-lança: Bas Dost saiu e entrou Fredy Montero.

Há ainda uma mudança forçada em relação à equipa que triunfou nos Açores, o técnico leonino lançou Gudelj no lugar de Battaglia. O médio argentino, recorde-se, lesionou-se no Estádio de São Miguel, foi anteontem, terça-feira, operado ao joelho direito e vai parar seis meses.

No lado dos ingleses, o treinador Unai Emery aposta numa frente de ataque muito móvel composta pelo quarteto Welbeck, Smith-Rowe, Mkhitaryan e Iwobi.

Eis as equipas iniciais:

Arsenal: Cech; Jenkinson, Holding, Sokratis e Lichtsteiner; Ramsey e Guendouzi; Smith-Rowe, Mkhitaryan e Iwobi; Welbeck.

Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Nani, Montero e Diaby.