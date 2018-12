Miguel Luís satisfeito com o futebol de Keizer no Sporting

Hoje às 16:35 Facebook

O médio do Sporting Miguel Luís mostrou-se, nesta quarta-feira, satisfeito com o futebol praticado pela equipa lisboeta sob a liderança do novo treinador, o holandês Marcel Keizer, observando que os últimos resultados e as boas exibições são prova disso.

"As ideias têm sido bem interiorizadas. Estamos cada vez mais conscientes das ideias que o mister quer para o nosso jogo. O plantel está satisfeito", afirmou o jovem médio, de 19 anos, acrescentando: "Os resultados dizem isso, temos praticado um bom futebol e queremos continuar".

Na conferência de imprensa de antevisão à partida da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, diante do Vorskla Poltava, Miguel Luís abordou o próprio atual momento na equipa, uma vez que ainda não tem qualquer minuto de utilização.

"Todos os jogadores têm vontade de jogar a titular. Sou muito jovem, tenho aprendido muito e a cada dia sinto-me mais confiante. Tenho que continuar a trabalhar para mostrar que sou uma opção valida para quando for chamado dar uma boa resposta", justificou.

A lesão do brasileiro Wendel pode ser vista como uma oportunidade para Miguel Luís ganhar um lugar no 'onze' de Keizer, mas o médio remeteu a resposta para o treinador.

"É um momento triste [a lesão de Wendel]. Vinha a jogar bem e é um jogador importante. Agora, cabe ao mister decidir quem vai jogar nesse lugar", declarou.

Na quinta-feira, o Sporting, já apurado para os 16 avos de final da Liga Europa, recebe os ucranianos do Vorskla Poltava, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, no último jogo da fase de grupos, que será dirigido pelo austríaco Manuel Schuettengruber.