Miguel Oliveira aponta ao título para a nova época

O piloto português Miguel Oliveira manifestou este domingo ambição de conquistar este ano o título mundial da categoria Moto 2 em motociclismo de velocidade, cuja nova temporada arranca em março.

Miguel Oliveira, de 22 anos, que terminou a temporada passada no terceiro lugar da geral da mesma categoria, considerou, ainda assim, que existem vários obstáculos para que esse desejo do título mundial se concretize.

"Poder lutar pelo título é a ambição pessoal, mas há muitas condicionantes ao longo da temporada para tal. Vamos tentar ser constantes, construindo os resultados passo a passo, para, no final, fazermos as contas", afirmou à agência Lusa.

Miguel Oliveira diz partir para esta nova temporada "sem pressão, mas com responsabilidade", esperando "corresponder às expectativas da equipa e não cometer erros", lembrando a forte concorrência.

"Há muitos pilotos que também se perfilam para lutar pelo título. Vai depender muito de não cometer muitos erros, de ser constante e de focar no trabalho. Assim, os resultados vão aparecer", sublinhou.

A temporada para o piloto natural de Almada arranca em 18 de março, com o Grande Prémio do Qatar, mas, já em fevereiro, Miguel Oliveira estará nas pistas para a fase de testes deste ano.

O piloto da equipa Redbull/KTM/Ajo reconheceu que uma boa época em 2018 poderá abrir portas à evolução, no ano seguinte, para a categoria MotoGP, o patamar mais elevado da modalidade, que é outro dos seus objetivos, embora admita que é prematuro falar nesse cenário.

"Ainda é cedo para pensar em 2019. Vai depender muito dos resultados da primeira metade do campeonato, das contratações de alguns pilotos e, a partir daí, as peças do puzzle vão se encaixando em função das necessidades das equipas e das fábricas", analisou.

"O que espero é fazer uma boa época, para que no final de 2018 esteja preparado para dar o passo para o MotoGp", completou o piloto português.

Miguel Oliveira marcou este domingo presença no 2.º Salão de Motos de Competição, em Esposende, para contactar com os fãs, participar numa sessão de autógrafos e promover o projeto "Oliveira Cup", uma competição para jovens pilotos.

Muito requisitado pelo público de todas as idades, Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito pelo carinho que tem recebido pelos adeptos portugueses.

"Tenho conseguido reunir, em Portugal, uma massa de apoiantes do desporto motorizado, e que está crescer. Deixa-me orgulhoso que, mesmo pessoas que nada têm que ver com motos, já comecem as ver as corridas. É indicativo que as pessoas querem ter uma nova figura no desporto, além do futebol ou do Cristiano Ronaldo", concluiu.