Miguel Oliveira arranca do segundo lugar no GP da Áustria

O português Miguel Oliveira (KTM), líder do campeonato de Moto2, vai arrancar no domingo da segunda posição no Grande Prémio da Áustria, 11.º ronda do Mundial de motociclismo, no circuito de Spielberg.

Na sessão de qualificação, Oliveira teve como melhor marca o tempo de 1.29,719 minutos e ficou atrás do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que arrecadou a 'pole position', com 1.29,409. O francês Fabio Quartataro (Speed Up) foi o terceiro mais rápido, com 1.29,930.

Bagnaia é o principal perseguidor do piloto português no campeonato de Moto, estando no segundo lugar, a dois pontos de Oliveira.

"Senti-me bem em toda a qualificação. Havia muito 'grip' na pista e só no final consegui fazer uma volta limpa e entrar nos lugares da frente. É um resultado que me deixa satisfeito e relaxado para amanhã (domingo), na corrida, poder lutar pela vitória", disse o português.

Antes da qualificação, ainda durante os treinos livres, Miguel Oliveira saiu ileso de um aparatoso acidente, que aconteceu devido a um toque do espanhol Iker Lecuona (KTM) na moto do piloto de Almada.

A corrida de Moto2 está agendada para as 11:20 (horas da Lisboa).

Em MotoGP, a categoria rainha em que Miguel Oliveira competirá na próxima época, a 'pole position' foi alcançada pelo líder do campeonato e campeão mundial, o espanhol Marc Marquez, e no Moto3 será o também líder da categoria, o italiano Marco Bezzechi, a sair do primeiro lugar no Grande Prémio austríaco.