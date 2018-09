Miguel Oliveira com o 11.º melhor tempo nos treinos livres em Mugello

01 Junho 2018 às 16:50 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, obteve, nesta sexta-feira, o 11.º melhor tempo nos treinos livres do Grande Prémio de Itália de Moto2, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018.

Oliveira, segundo classificado do campeonato, obteve a sua volta mais rápida durante a segunda sessão de treinos realizados no circuito de Mugello, com o tempo de 1.52,741 minutos, melhorando ligeiramente a marca obtida durante o treino inicial (1.52,843).

O espanhol Joan Mir (Kalex) foi o piloto mais veloz do dia, ao estabelecer a melhor volta em 1.52,124 minutos, seguido do britânico Sam Lowes (KTM), com 1.52,236, e do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial, com 25 pontos de vantagem sobre Oliveira, com 1.52,237.