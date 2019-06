JN Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira já é um dos nomes incontornáveis do motociclismo mas, a verdade, é que o português não tem carta de moto.

Aos 24 anos, Miguel Oliveira já tem uma longa carreira nas pistas. O português, que começou a pilotar com 9 anos, tornou-se no primeiro piloto luso a participar no Mundial de motociclismo e já leva mais de 12 mil quilómetros percorridos em cima de uma moto. No entanto, há uma particularidade: Miguel Oliveira não tem carta.

Mas o "problema" está prestes a ser resolvido. Apesar do calendário apertado devido ao Mundial de MotoGP, que o impedirá de frequentar as aulas regularmente, o piloto da Red Bull KTM Tech já começou a tratar do assunto e garante mesmo que a carta é um "objetivo para cumprir".