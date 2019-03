Miguel Oliveira conquista primeiros pontos no MotoGP

Hoje às 19:48, atualizado às 20:14 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira foi 11.º classificado no Grande Prémio de Motociclismo da Argentina, segunda prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

No final da prova, Miguel Oliveira apareceu em 10.º lugar, mas a classificação final foi entretanto corrigida, atriubuindo ao piloto português a 11.ª posição o Grande Prémio da Argentina, somando os cinco primeiros pontos no Mundial de MotoGP, à segunda corrida, no ano de estreia.

Miguel Oliveira, que arrancou da 14.ª posição, chegou a perder um lugar no arranque, mas à quinta volta já era 13.º, assumindo o 11.º lugar na última volta da corrida, para terminar a 25,855 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Honda).

O campeão em título dominou a segunda prova do campeonato desde o arranque, terminando com 41.43,688 minutos, menos 9,816 segundos do que o italiano Valentino Rossi (Yamaha) e 10,530 relativamente Andrea Dovizioso (Ducati).

Com este resultado, Márquez assumiu a liderança do Campeonato do Mundo, com 47 pontos, enquanto Miguel Oliveira somou cinco, sendo o segunda melhor KTM.