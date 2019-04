Miguel Oliveira em penúltimo nos treinos livres

Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira terminou em 21.º lugar no primeiro dia de treinos para o Grande Prémio das Américas de Moto GP, que se disputa no domingo no circuito de Austin, no Texas.

O piloto da KTM gastou 2.06,27 minutos na melhor das voltas efetuadas, já na segunda das duas sessões do dia, a 2,419 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que fez o melhor registo em 2.05,389 minutos.

Ainda assim, Miguel Oliveira superou o seu companheiro de equipa, o malaio Hafyzh Syahrin, por 0,574 segundos.

O português tinha sido o 20.º mais rápido na primeira sessão, de manhã, tendo, então, superado também o espanhol Tito Rabat (Ducati), por 0,140.

Na sessão da tarde, Miguel Oliveira melhorou 1,759 segundos ao melhor tempo registado durante a manhã, ainda assim insuficiente para um lugar mais acima na tabela de tempos.