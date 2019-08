Miguel Oliveira faz a melhor corrida do ano

Ivo Neto Hoje às 13:50 Facebook

Português termina a prova na 8ª posição e soma oito pontos.

O piloto de Almada, que tinha largado do 13ª posto, conseguiu o primeiro top-10 no Moto GP. Antes tinha ficado da 11ª posição, na prova da Argentina.

Miguel Oliveira, que competiu pela primeira vez com uma moto de fábrica, foi o melhor da KTM na corrida.

"Foi uma corrida fantástica do Miguel. Se olharem para o ritmo dos primeiros, nós estamos lá. O próximo passo é tentar uma melhor posição na qualificação e ficar por lá. O arranque não foi fantástico, mas ele mostrou muita calma e determinação; está de parabéns", disse Hervé Poncharal, patrão da KTM.

Com este resultado, Miguel Oliveira subiu à 15.ª posição do campeonato, com 26 pontos, contra os 230 do líder Márquez.