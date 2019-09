Miguel Oliveira melhora tempo nos segundos treinos livres de S. Marino

Hoje às 15:28 Facebook

Miguel Oliveira (KTM) melhorou esta sexta-feira o tempo na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de S. Marino de MotoGP, ao realizar a melhor volta em 1.34,365 minutos.

O português, limitado por uma lesão em dois tendões do ombro direito, depois da queda sofrida na corrida anterior, no GP da Grã-Bretanha, em 25 de agosto, foi o 20.º classificado, tal como aconteceu durante a manhã, mas melhorou quase um segundo em relação à sessão matinal, na qual tinha rodado em 1.35,264 minutos.

O piloto de Almada fez duas paragens para dar descanso ao ombro lesionado, montado com pneus médios nas duas rodas, mas conseguindo efetuar 19 voltas, mais duas do que na primeira sessão.

Miguel Oliveira terminou o dia a 1,587 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

O piloto luso da KTM chega à 13.ª prova do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade na 17.ª posição da categoria de MotoGP, com 26 pontos.