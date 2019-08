Miguel Oliveira oitavo nos treinos livres do Grande Prémio da Grã-Bretanha

Hoje às 19:03 Facebook

O piloto Miguel Oliveira (KTM) alcançou, esta sexta-feira, o oitavo melhor tempo no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, conseguindo uma vaga provisória na segunda fase de qualificação.

Depois de ter alcançado o oitavo lugar na corrida da Áustria, o seu melhor resultado até ao momento, o piloto de Almada foi o melhor das quatro KTM no circuito de Silverstone, conseguindo terminar à frente das duas motos de fábrica do espanhol Pol Espargaró e do francês Johann Zarco, que já anunciou a sua saída da marca no final da temporada.

Miguel Oliveira, que ocupa o 15.º lugar da geral, com 26 pontos, foi o oitavo piloto mais veloz nos treinos, com um tempo de 2.00,360 minutos, melhorando substancialmente da primeira para a segunda sessão, em que tinha ficado com o 16.º lugar (2.01,865).

O mais rápido em solo britânico foi o francês Fábio Quartararo (1.59,225), seguido do espanhol Marc Marquez (1.59,476), líder do campeonato, com 230 pontos, e do também espanhol Maverick Viñales (1.59,765).

O Grande prémio da Grã-Bretanha é a 12.ª prova da época, que se realiza no circuito de Silverstone, em Inglaterra.