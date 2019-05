Miguel Oliveira parte do 16.º lugar para o GP de França de MotoGP

Hoje às 16:10 Facebook

Miguel Oliveira (KTM) vai partir do 16.º lugar para a corrida de MotoGP do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, que se disputa no domingo em Le Mans.

O piloto português da KTM fez a sua melhor volta ao circuito gaulês em 1.40,385 minutos, na primeira ronda de qualificação, saindo para a corrida de domingo na sexta linha da grelha de partida.

Na frente vai largar o espanhol Marc Marquez (Honda), que rodou em 1.40,952 minutos na última fase de qualificação, tendo igualado as 55 "pole positions" do italiano Valentino Rossi e ficado a somente três do recorde do australiano Mick Doohan.

O Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Campeonato do Mundo, disputa-se no domingo, no circuito Bugatti de Le Mans.