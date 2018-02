Miguel Oliveira quarto mais rápido nos testes em Valência

Ontem às 19:12 Facebook

Twitter

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) obteve esta quinta-feira o quarto melhor tempo da categoria de Moto2, no terceiro dia de testes do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, no circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Oliveira efetuou o melhor registo na penúltima das 28 voltas que realizou na terceira sessão do dia na pista espanhola, com o tempo de 1.36,146 minutos, mais 367 milésimos do que o piloto mais rápido, o italiano Mattia Pasini (Kalex).

Depois de ter sido o segundo mais veloz na quarta-feira, Miguel Oliveira foi esta quinta-feira superado, além de Pasini, pelos italianos Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi, ambos em Kalex, assumindo-se, ainda assim, como o melhor piloto aos comandos de uma moto "não-Kalex".