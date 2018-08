Miguel Oliveira quer lutar pela vitória no GP de Espanha de Moto2

03 Maio 2018 às 11:08 Facebook

O português Miguel Oliveira (KTM) garantiu que quer lutar pela vitória no Grande Prémio de Espanha de Moto2, no domingo, depois dos dois pódios consecutivos que o deixaram no quarto lugar do Mundial de motociclismo de velocidade.

"Um dos nossos primeiros objetivos será, acima de tudo, melhorar a nossa posição na grelha na sessão de qualificação. Espero que possamos ter uma boa corrida, subir ao pódio novamente e, se possível, lutar pela vitória", disse o piloto da KTM, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira, que foi terceiro nos Grandes Prémios da Argentina e das Américas, considerou ser importante começar bem, em Jerez de la Frontera, a primeira das 11 rondas europeias do Mundial de Moto2.

"Vamos tentar dar mais um passo, com a consistência que temos e aproveitar um bom primeiro final de semana na Europa, disse Miguel Oliveira, que já subiu duas vezes ao pódio no circuito de Jerez: em 2015 em Moto3 e em 2017 em Moto2.

O piloto português ocupa a quarta posição do Mundial, com 43 pontos, menos quatro do que Alex Márquez (Kalex) e Mattia Pasini (Kalex), que seguem empatados, e menos 10 do que o líder, Francesco Bagnaia(Kalex).