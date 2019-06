Miguel Oliveira sai da 20.ª posição para o GP da Catalunha

Hoje às 16:11 Facebook

Miguel Oliveira (KTM) parte no domingo da 20.ª posição da grelha para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sétima prova do Mundial, que se disputa no circuito de Montmeló, em Barcelona.

O português ficou este sábado na décima posição da primeira parte da qualificação, com o tempo de 1.40,752 minutos, a 1,332 segundos do detentor da pole position, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que bateu o espanhol Marc Márquez (Honda), campeão do mundo em título, por apenas 15 milésimos de segundo.

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) ficou na terceira posição, a 226 milésimos de Quartararo.

O dia ficou marcado por um pequeno arrufo entre os espanhóis Marc Márquez e Jorge Lorenzo, companheiros de equipa na Honda, com o campeão a sentir-se prejudicado por Lorenzo numa volta lançada durante a terceira sessão de treinos livres.

Miguel Oliveira é o 19.º classificado do campeonato, com oito pontos. Marc Márquez lidera, com 115 pontos, mais 12 do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).