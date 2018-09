Miguel Oliveira segundo no Grande Prémio de São Marino

Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi hoje segundo classificado na corrida de Moto 2 do Grande Prémio de São Marino, 12.º prova do Mundial de velocidade, no Circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália.

Miguel Oliveira, que partiu do nono lugar, só não conseguiu ultrapassar o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que somou o sexto triunfo da época e reforçou a liderança do campeonato, somando mais oito pontos do que o português (214 contra 206).

No campeonato de Moto2 de 2018, o piloto de Almada soma agora oito pódios (dois triunfos, quatro segundos lugares e dois terceiros), um quarto posto, um quinto e dois sextos.

O Mundial de velocidade prossegue a 23 de setembro, com a realização do Grande Prémio de Aragão, em Espanha.