Miguel Oliveira sexto no Grande Prémio de França de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo no sexto lugar do Grande Prémio de França de Moto2, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

O português, que partiu do 10.º lugar da grelha de partida, conseguiu recuperar até ao sexto lugar, logo na primeira volta ao circuito de Le Mans, e subirá no Mundial ao segundo lugar.

"Estou satisfeito com o nosso sexto lugar, porque melhorámos comparativamente ao ano passado e porque estamos em segundo na classificação geral, o que é importante", referiu no final o piloto luso, citado pela sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira, que já anunciou a sua promoção para o MotoGP, obteve em Le Mans a sua pior prestação da temporada, depois de um quinto lugar no Qatar, e três pódios, terceiro na Argentina e no Grande Prémio das Américas, e segundo em Espanha.

Miguel Oliveira beneficiou na classificação geral da queda do italiano Lorenzo Baldassari (Kalex), anterior vice-líder do campeonato, que não conseguiu somar pontos e é agora quarto classificado na geral.

Nos cinco Grande Prémios já realizados, Miguel Oliveira tem agora um quinto lugar (Qatar), dois terceiros (Argentina e Américas), um segundo (Espanha), e o sexto de hoje.

"O problema para nós foi, no início da corrida, outros pilotos terem mais aderência e conseguirem ir mais rápido do que nós. Faltou-nos velocidade. No final, consegui pilotar ao ritmo dos pilotos da frente, mas já foi tarde demais", justificou ainda Miguel Oliveira.

O piloto português já perspetiva o Grande Prémio de Itália, no circuito de Mugello, a 3 de junho, sexta corrida do Mundial.

"Agora, temos um teste antes de Mugello, que tenho a certeza que será bom para nós. Tanto para mim, pessoalmente, como para a moto, pois queremos dar um passo em frente. Le Mans era a prova mais difícil que tínhamos marcado no calendário, já está feita e vamos atrás de um bom resultado em Mugello", disse.

Em ​​​​​​​Le Mans, a corrida foi ganha pelo líder mundial no Moto2, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), seguido de Alex Marquez (Kalex), e de Joan Mir (Kalex).

No Mundial, Francesco Bagnaia lidera, com 98 pontos, seguido de Miguel Oliveira, com 73, Alex Marquez, com 67, e Lorenzo Baldassarri, com 64.