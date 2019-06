Miguel Oliveira somou mais três pontos no Mundial de MotoGP

Hoje às 14:45, atualizado às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) somou, este domingo, mais três pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar no 13.º lugar a oitava prova da temporada, disputada no circuito de Assen, na Holanda.

Depois da penalização sofrida no sábado, que o atirou para a 20.ª posição da grelha, apesar de ter sido o 17.º mais rápido na qualificação desta oitava prova da temporada, o piloto realizou uma das melhores corridas do ano, tendo recuperado, até ao momento, 33 lugares em corrida.

Miguel Oliveira terminou a 34,181 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), sendo a segunda melhor KTM das quatro presentes, a menos de seis segundos do espanhol Pol Espargaró, que foi o 11.º.

O piloto português, que alinhou com um pneu médio à frente e um duro atrás, ficou a apenas 86 milésimas do 12.º lugar, na posse do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que ultrapassou o luso na 19.ª das 26 voltas ao traçado de Assen TT.

Oliveira tem, agora, 15 pontos no campeonato, mas baixou uma posição, para o 18.º posto, tendo sido ultrapassado pelo italiano Andrea Iannone (Aprilia), que foi 10.º. No entanto, aproximou-se do francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que este domingo desistiu com problemas mecânicos, mantendo os 16 pontos que tinha antes desta prova.

Estes resultados demonstram a evolução conseguida por Miguel Oliveira, agora que a KTM disponibilizou um novo braço oscilante em carbono, pois na prova anterior, na Catalunha, terminou a 44.666 segundos do vencedor.

Aliás, apenas em três ocasiões, no Qatar, na Argentina e em Itália, o piloto português terminara tão próximo do primeiro lugar.

O espanhol Marc Márquez (Honda) foi o segundo classificado, a 4,854 segundos do vencedor, mas cimentou a liderança do campeonato, pois o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) foi apenas quarto.

Márquez tem agora 160 pontos, contra os 116 do italiano, segundo classificado, e 15 de Miguel Oliveira, que é 18.º.

Desde 2011 que a vitória em Assen tem alternado entre a Honda e a Yamaha, que não subia ao degrau mais alto do pódio desde o GP da Austrália de 2018, então também com Viñales.

O dia ficou ainda marcado pela queda do italiano Valentino Rossi (Yamaha), tocado pela Honda do japonês Takaaki Nakagami, que ainda recebeu assistência em pista, acabando por recuperar sem ferimentos de maior. Rossi não vence uma corrida do Mundial há precisamente dois anos, desde o GP da Holanda de 2017.

Em Moto2, o espanhol Augusto Fernandez (Flexbox Kalex) conquistou a primeira vitória na carreira, enquanto o italiano Tony Arbolino (Snipers Honda) venceu em Moto3.

A nona prova da temporada realiza-se já no próximo domingo, na Alemanha.