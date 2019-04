Miguel Oliveira volta a pontuar no Mundial de MotoGP

Hoje às 20:50 Facebook

O piloto português foi 14.º classificado no Grande Prémio das Américas, disputado em Austin, no Texas. O triunfo na corrida sorriu a Alex Rins, em Suzuki, que beneficiou de uma queda do campeão do Mundo, Marc Márquez, e conseguiu ultrapassar Valentino Rossi durante a corrida.

Miguel Oliveira partiu de 18.º para a terceira corrida do Mundial de 2019 - época de estreia do piloto de Almada - e fez uma corrida sem erros, beneficiando das quedas e abandonos de pilotos que seguiam à sua frente.

Depois do 17.º posto no Catar e do 11.º na Argentina, Oliveira voltou a somar pontos para o Mundial de pilotos.