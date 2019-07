Miguel Pinto Lisboa é o novo presidente do Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:44 Facebook

Num ato eleitoral muito concorrido, Miguel Pinto Lisboa, de 47 anos, foi eleito como novo presidente do Vitória de Guimarães.

O empresário, sócio n.º 1598, venceu com 3584 votos (50,6%), com António Miguel Cardoso a ser o segundo mais votado, com 2202 votos (31.1%), e Daniel Rodrigues, com 1189 votos (16,8%) a ser terceiro.

Segundo as informações fornecidas pela Assembleia Geral, dos 7083 votos, 37 foram nulos e 71 em branco.

Miguel Pinto Lisboa, que sucede a Júlio Mendes, é o 23.º presidente do emblema minhoto.