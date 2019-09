Miguel Silva e Bondarenko titulares no Vitória de Guimarães frente ao Standard de Liège

Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, faz duas alterações no onze inicial, no jogo desta quinta-feira (17.55 horas, SportTV3), no reduto dos belgas do Standard de Liège, da primeira jornada do grupo F, da Liga Europa de futebol.

Em comparação com o desafio de sábado, em casa, frente ao Desportivo das Aves (5-1), o técnico da equipa minhota lança Miguel Silva e Bondarenko, que rendem Douglas e André Pereira.

Vitória de Guimarães: Miguel Silva, Sacko, Tapsoba, Florent, Bondarenko, Mikel Agu, Denis Poha, Davidson, Rochinha, Léo Bonatini e Lucas Evangelista.

Standard de Liège: Milinkovi, Cimirot, Emond,Carcela,Limbombe, Bokadi, Gavory, Vojvoda, Bastien, Laifis e Mpoku