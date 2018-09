Mihajlovic exige indemnização de 11 milhões de euros

Hoje às 19:08 Facebook

Sinisa Mihajlovic exige uma indemnização de cerca de 11 milhões de euros à SAD do Sporting pela quebra unilateral do contrato, a 27 de junho de 2018.

De acordo com o Relatório e Contas da SAD leonina, enviado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o técnico que tinha sido contratado pelo então presidente Bruno de Carvalho, poucos dias antes da destituição em Assembleia Geral, a 23 de junho, colocou uma ação contra os leões no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), em Lausana, na qual pede uma "indemnização no valor de 11.195.198,66 euros, acrescida de juros desde 27 de junho".

"A Sporting SAD entende que deste processo não resultarão impactos materialmente relevantes, suscetíveis de afetar as suas demonstrações financeiras em 30 de junho de 2018", acrescenta o documento.

A SAD do Sporting alega que a equipa técnica liderada por Sinisa Mihajlovic "não sobreviveu ao período experimental" e que, por isso, decidiu avançar com a contratação da nova equipa técnica liderada por José Peseiro.

Também no Relatório e Contas anual, a SAD "leonina" dá conta dos pedidos de indemnização pedidos aos jogadores que rescindiram e se vincularam a outros clubes, casos de Rui Patrício (no valor de 54,7 ME), Podence (60,4 ME), Gelson Martins (105,1 ME) e Rafael Leão (390 mil euros), aguardando ainda a definição do futuro de Ruben Ribeiro.