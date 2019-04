Milhares de adeptos apoiam Benfica na Luz à partida para Braga

Hoje às 17:22 Facebook

Autocarro das águias saiu do Estádio da Luz rumo a Braga debaixo de muitas palavras de incentivo.

Moralizados pelo empate do F. C. Porto com o Rio Ave (2-2), milhares de benfiquistas concentraram-se, este sábado, junto ao Estádio de Luz de maneira a apoiar a equipa que amanhã defronta o Braga com a possibilidade de consolidar a liderança e deixar os dragões a dois pontos de distância, a três jornadas do final da Liga.

Os adeptos começaram a chegar às imediações do estádio logo após o almoço e à medida que se aproximou a hora de saída da comitiva (17.15 horas) foi-se juntando mais gente, munida de bandeiras, tarjas e tochas, para além dos habituais cânticos.

Com forte dispositivo policial, os adeptos foram impedidos de se aproximarem do autocarro, mas não deixaram passar a oportunidade de apoiarem os jogadores, antes de mais um jogo importante na luta pelo título.