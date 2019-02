Militão apanhado em discoteca fora de horas

Hoje às 10:40 Facebook

Éder Militão, defesa central do F. C. Porto, não vai alinhar pelos dragões, esta sexta-feira à noite, frente ao Tondela. O brasileiro terá sido castigado pelo clube, depois de apanhado numa discoteca da cidade fora de horas, quando celebrava o aniversário de Luizão, jogador da equipa B.

O clube foi informado da presença do jogador no espaço noturno fora de horas e questionou-o sobre a situação, aplicando-lhe a sanção prevista no regulamento interno, segundo revela o jornal "O Jogo". Sérgio Conceição não terá considerado a infração grave, mas, ainda assim, entendeu que as regras são para aplicar a todos os atletas.