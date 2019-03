Militão: "Estou muito feliz por ir para o Real Madrid"

JN Hoje às 13:51 Facebook

Éder Militão, defesa do F. C. Porto, está com a seleção brasileira no Porto e disse ao jornal MARCA que se sente "muito feliz" pela transferência para o Real Madrid.

O defesa, que assinou um contrato válido por seis temporadas, vai transferir-se do F. C. Porto para o Real Madrid, no final da temporada, por 50 milhões de euros.

Tanto Militão como Alex Telles, ambos convocados pelo selecionador brasileiro Tite, integram a comitiva da seleção canarinha que está instalada numa unidade hoteleira do Porto, em estágio para o jogo de sábado, 23 de março, frente ao Panamá, no Estádio do Dragão.