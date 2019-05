Militão nos convocados do Brasil para a Copa América

Hoje às 16:38 Facebook

O defesa Éder Militão, do F. C. Porto, integra a lista de convocado da seleção brasileira para a Copa América, que arranca a 15 de junho, numa lista da qual ficou de fora o colega de equipa Alex Telles.

Militão, que na próxima época representará o Real Madrid, foi um dos 23 jogadores escolhidos pelo selecionador Tite, enquanto Alex Telles acabou por ficar ausente de uma competição que vai decorrer em solo brasileiro.

Na lista encabeçada por Neymar e recheada de jogadores que atuam fora do Brasil, destacam-se também as presenças de Ederson, Alex Sandro e Casemiro, jogadores que já passaram pelo futebol português. Cássio e Fagner, do Corinthians, e Everton, do Grêmio, são os únicos jogadores que atuam no campeonato brasileiro.

O Brasil, que não vence a Copa América desde 2007, vai disputar o Grupo A, que integra também o Peru, Venezuela e Bolívia.

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes - Alisson (Liverpool, Ing), Ederson (Manchester City, Ing) e Cássio (Corinthians).

Defesas - Dani Alves (PSG, Fra), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus, Ita), Filipe Luís (Atlético de Madrid, Esp), Éder Militão (F. C. Porto), Marquinhos (PSG, Fra), Miranda (Inter Milão, Ita) e Thiago Silva (PSG, Fra).

Médios - Allan (Nápoles, Ita), Arthur (Barcelona, Esp), Casemiro (Real Madrid, Esp), Fernandinho (Manchester City, Ing), Lucas Paquetá (AC Milan, Ita) e Coutinho (Barcelona, Esp).

Avançados - David Neres (Ajax, Hol), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool, Ing), Gabriel Jesus (Manchester City, Ing), Neymar (PSG, Fra) e Richarlison (Everton, Ing).