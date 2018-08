Militão para o F. C. Porto e clube para Usain Bolt

Vasco Samouco Ontem às 21:00 Facebook

Éder Militão, defesa brasileiro, já está no Porto para jogar de dragão ao peito. Kepa está perto de se tornar o guarda-redes mais caro de sempre e clube australiano aposta na estrela do... atletismo.

F. C. Porto: Éder Militão já está no Porto e pronto para iniciar a aventura de dragão ao peito. O defesa brasileiro, de 20 anos, mostrou-se entusiasmado com o novo rumo na carreira, depois de ter deixado o São Paulo. "Sonhava muito em ir para Europa. Foi uma coisa que decidi para minha carreira, jogar na Europa, jogar Liga dos Campeões", disse ao 'Globo Esporte'.

Braga: Palhinha é a mais recente contratação dos "arsenalistas". A confirmação veio de António Salvador, presidente do clube, revelando ainda que o médio jogará em Braga nas próximas duas temporadas por empréstimo de Sporting.

Chaves: Niltinho, assim se chama o novo extremo do Desportivo de Chaves, confirmado esta terça-feira como reforço dos flavienses. O jogador brasileiro, de 24 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas. Na última época, Niltinho representou o CSA (Brasil), por empréstimo do São Caetano.

Chelsea: Kepa está muito perto de se tornar no guarda-redes mais cara de sempre. Tudo porque o Chelsea, já mentalizado para perder Courtois para o Real Madrid, vai pagar os 80 milhões de euros estipulados na cláusula de rescisão do guardião do Athletic Bilbao. Kepa é esperado amanhã em Stamford Bridge.

Atlético Madrid: Kalinic é esperado a qualquer momento em Madrid para se tornar colega de Gelson Martins e converter-se na mais recente contratação do Atlético de Madrid. O avançado croata está de saída do AC Milan e deve custar aos "colchoneros" qualquer coisa como 20 milhões de euros.

Real Madrid: O pai jogou no Barcelona, mas isso não foi impedimento para o Real Madrid avançar para a contratação de Andri Lucas Gudjohnsen, filho de Eidur Gudjohnsen. O avançado islandês, de 16 anos, confirmou a mudança através das redes sociais.

Austrália: Usain Bolt, esse mesmo, foi integrado no plantel do Central Coast Mariners e está mais perto de se estrear como jogador de futebol. Depois de ter feito história no atletismo, o gigante jamaicano corre pelo sonho de jogar futebol profissionalmente e tem nova oportunidade para consegui-lo, agora na Austrália.