Militão sente-se mal e apresentação no Real Madrid termina mais cedo

O ex-jogador do F. C. Porto Éder Militão foi apresentado esta quarta-feira no Real Madrid mas a cerimónia acabou mais cedo devido a uma indisposição do central brasileiro.

Éder Militão foi esta quarta-feira apresentado no Real Madrid, com quem assinou até 2025, mas a cerimónia terminou de forma abrupta. O central brasileiro falava em conferência de imprensa quando levou a mão ao pescoço e confessou estar "a sentir-se tonto". Militão não conseguiu recuperar e a apresentação terminou de imediato.

Veja o momento:

Antes, Éder Miltão disse estar "muito feliz" por ter assinado pelos merengues: "Cheguei ao maior clube do Mundo. Vou honrar esta camisola. Consegui estar aqui pela minha dedicação e podem ter a certeza que vou continuar a dar tudo dentro de campo. Espero fazer uma ótima temporada e fazer história. É um sonho de criança".

O central brasileiro, de 21 anos, chegou ao F. C. Porto na época passada e assinou pelo Real Madrid em janeiro. Pelos azuis e brancos, o central disputou 47 jogos e marcou 5 golos. Recentemente, esteve ao serviço da seleção brasileira na Copa América.