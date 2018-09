Militão titular no F. C. Porto frente ao Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:28 Facebook

O F. C. Porto recebe, este domingo, o Moreirense em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Militão é a grande novidade no onze dos azuis e brancos. Marega está de regresso à titularidade.

Para o encontro deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Diogo Costa, Mbemba e Soares. Do lado da equipa de Ivo Vieira, Ricardo Almeida é o único lesionado.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os azuis e brancos apresentam um domínio claro. Nos jogos disputados no Dragão, o F. C. Porto venceu os oito jogos disputados.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveiram Brahimi, Aboubakar e Marega.

Onze do Moreirense: Jhonatan, João Aurélio, Abarhoun, Ivanildo, Bruno Silva, Chiquinho, Loum, Neto, Heriberto, Pedro Nuno e Bilel

O encontro está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa). O VAR será Luís Ferreira (Braga).