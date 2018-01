Militar agredido por júnior do F. C. Porto está de baixa

Ontem às 23:34 Facebook

Um militar da GNR alegadamente agredido por um jogador dos juniores A do F. C. Porto, no final de um encontro com o Cesarense, este sábado, recebeu tratamento hospitalar e encontra-se de baixa médica, informou este domingo fonte da corporação.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) referiu que o militar agredido teve de receber tratamento hospitalar e já teve alta, mas ainda se encontra de baixa porque "continua com dores nas costas e na cabeça".

A agressão ocorreu no final da partida entre o Cesarense e o F. C. Porto, da 18.ª jornada do campeonato de juniores, realizado em Cesar, Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, que os locais venceram por 3-1.

Após o apito final, os jogadores de ambas as equipas envolveram-se em confrontos, o que obrigou à intervenção dos agentes da GNR.

Nessa altura, segundo a GNR, o capitão do F. C. Porto, João Pedro Lameira, de 18 anos, terá agredido um militar.

"O autor das agressões foi identificado pela GNR, tendo sido elaborado um auto de notícia que será entregue ao Ministério Público", referiu a mesma fonte.

O agressor incorre num crime de ofensa à integridade física qualificada, punível com uma pena de prisão até quatro anos.

Ainda segundo a GNR, o irmão do capitão do F. C. Porto também foi identificado por agressão a um militar e por invasão de recinto desportivo.

"Posteriormente irão ser apuradas responsabilidades criminais e contraordenacionais aos vários elementos das duas equipas pelos confrontos que se geraram", adiantou a mesma fonte.