Ministério Público abre inquérito a tarja dos "Super Dragões"

De acordo com o "Expresso", a claque do F. C. Porto "pode incorrer no crime de difamação agravada" por relacionar o título do Benfica com "titulares de cargos de órgãos de soberania".

No último jogo do campeonato, no Estádio do Dragão, os "Super Dragões" mostraram uma tarja com um onze que, no seu entender, levou o Benfica ao título de campeão, onde estavam representados árbitros, mas também o primeiro-ministro António Costa e Ana Peres (juíza do caso e-Toupeira). Agora, a claque pode ser acusada de crime.

De acordo com notícia do "Expresso", o Ministério Público abriu um inquérito à tarja em questão, que pode resultar num acusação de "crime de difamação agravada", já que o caso envolve titulares de cargos de órgãos de soberania: as penas de prisão ou de multa podem ser agravadas.

Na notícia pode ler-se que a Procuradoria-Geral da República confirmou que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto abriu um inquérito ao caso.