Ministério Público pede suspensão do processo crime a Wendel

Jogador depôs nesta tarde de quinta-feira e já saiu do Tribunal do Montijo. MP pede despronúncia, por ausência de antecedentes criminais. Entre oito a dez dias, juiz de instrução decidirá se o futebolista do Sporting vai a julgamento por conduzir sem carta e em contramão.

Wendel saiu furtivamente do Tribunal do Montijo, por uma porta lateral. Para fintar as objetivas dos repórteres, deixou o local deitado no banco traseiro de um carro.

Na quarta-feira, Wendel foi apanhado pela GNR a conduzir sem habilitação legal e em contramão, nas imediações da Academia de Alcochete.

Wendel também está sob alçada disciplinar do Sporting, mas o treinador do clube leonino, Marcel Keiser, garante que o jogador "está disponível" para a final da Taça, a disputar este sábado, com o F. C. Porto, no Estádio do Jamor, em Oeiras.