Mirandela é tetracampeão de seniores femininos em ténis de mesa

O Clube Ténis de Mesa (CTM) de Mirandela venceu, este sábado à tarde, a equipa do Juncal, dos Açores, no segundo jogo da final do Play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Ténis de Mesa feminino, sagrando-se campeão nacional pelo quarto ano consecutivo.

A equipa orientada por Xie Juan repetiu o triunfo que já tinha conseguido, há duas semanas, no arquipélago dos Açores, por 3-2, na primeira partida desta final e fez a festa do título perante os seus adeptos.

A treinadora que está ao serviço do clube, há quase 20 anos, admite ter sido mais fácil que o esperado. "Hoje as nossas jogadoras estiveram muito bem e até pareceu mais fácil", afirma Xie Juan

O presidente do clube não esconde a enorme satisfação pelo título conquistado. "É o culminar de uma temporada sem mácula no setor feminino, sem qualquer derrota", sublinha Isidro Borges, elogiando ainda a adesão significativa do público à partida. "Foram fantásticos durante todo o jogo."

Com este tetracampeonato, a equipa da cidade do Tua confirma a hegemonia no setor feminino, nas últimas duas décadas, já que totaliza 20 títulos conquistados, nos últimos 26 anos, e esta época faz mesmo o pleno em todas as competições nacionais, dado que também já tinha arrecadado a Supertaça, e a Taça de Portugal.