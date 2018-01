Misic em estreia e Bryan Ruiz fora dos convocados

Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome do croata Josip Misic, reforço de inverno, consta pela primeira vez na lista de convocados do Sporting, com vista à parte com o Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da Liga, a disputar esta sexta-feira (19 horas), no Estádio do Bonfim.

Em sentido contrário ao do médio croata, contratado ao Rijeka, outro centro-campista, o costa-riquenho Bryan Ruiz, fica fora das escolhas do treinador Jorge Jesus.

A partida entre o Sporting, primeiro classificado do campeonato, com 46 pontos, e o Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo, com 13, será arbitrada por Fábio Veríssimo (Leiria).

Convocados do Sporting: Guarda-redes - Rui Patrício, Salin, André Pinto, Ristovski, Piccini, Mathieu, Sebastián Coates, Fábio Coentrão,- Acuña, Bruno César, Bruno Fernandes, William, Rúben Ribeiro, Gelson Martins, Battaglia, Misic, Bas Dost, Doumbia e Podence.