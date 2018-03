Misic titular no Sporting frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Chaves em jogo a contar para a 26.ª jornada da liga. Misic é a grande novidade do onze da equipa de Alvalade.

Para o duelo desta segunda-feira, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Fábio Coentrão, Rafael Leão, Podence, Piccini, André Pinto e Doumbia e com os castigados Bruno Fernandes e Acuña. Do lado da equipa flaviense, Matheus Pereira e Domingos Duarte, cedidos pelo Sporting e Stephen Eustáquio, castigado, não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio Municipal de Chaves, o Sporting venceu em três ocasiões, perdeu em cinco e empatou em oito. A última vitória leonina em Trás-os-Montes foi em 1995.

Onze do Chaves: Ricardo, Paulinho, Maras, Nuno Coelho, Djavan, Tiba, Jefferson, Bressan, Perdigão, William e Davidson.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Battaglia, Coates, Mathieu, Bruno César, Gelson, William, Misic, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro e Montero.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa). Fábio Veríssimo (Leiria) será o videoárbitro.