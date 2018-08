Misic titular no Sporting frente ao Vitória de Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51, atualizado às 20:22 Facebook

O Sporting recebe, este sábado, o Vitória de Setúbal em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Misic, no lugar de Petrovic, é a novidade no onze dos leões.

Para o encontro deste sábado, o primeiro em Alvalade, José Peseiro não poderá contar com os lesionados Viviano, Bruno César e Miguel Luís. Do lado dos sadinos, Lito Vidigal pode contar com a equipa na máxima força.

No histórico de confrontos entre Sporting e Vitória de Setúbal, os leões mandam em casa. Nos 70 jogos disputados em Alvalade, a equipa verde e branca venceu 56, perdeu seis e empatou oito. A última vez que os sadinos venceram no terreno dos leões, para a Liga, foi em maio de 2011.

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, Mathieu, Jefferson, Misic, Battaglia, Nani, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

Onze do Vitória de Setúbal: ​Cristiano, Mano, Vasco Fernandes, Nuno Reis, Nuno Pinto, Costinha, Semedo, Rúben Micael, Zequinha, Cádiz e Mendy.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). Luís Ferreira (Braga) será o VAR.