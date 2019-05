Mitchell Van Der Gaag vai treinar a equipa B do Ajax

Hoje às 17:29 Facebook

Ex-futebolista e ex-treinador do Marítimo foi anunciado esta sexta-feira pelo clube de Amesterdão.

Mitchell Van der Gaag fez quase toda a carreira de futebolista em Portugal, ao serviço do Marítimo, e também foi no clube do Funchal que o holandês se lançou a treinador, na equipa B do Marítimo, antes de ascender à equipa principal. Também treinou o Belenenses.

Na última época esteve, até março, aos comandos do NAC Breda, também da liga holandesa. Agora, aos 47 anos, Van der Gaag segue para novo projeto, numa das mais reputadas escolas de formação do futebol europeu.