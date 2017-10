Mitroglou salva Marselha de derrota

Ontem às 23:03 Facebook

Um golo do avançado grego Konstantinos Mitroglou, aos 88 minutos, deu, este domingo, o empate ao Marselha em casa do Estrasburgo (3-3), em jogo da oitava jornada da liga francesa.

Payet abriu o marcador para os forasteiros aos cinco minutos, mas Aholou empatou aos 31, com Bakary Koné a fazer um autogolo aos 48 minutos e 'emendar' o erro com o 2-2 para a formação da casa aos 60.

Dmitri Lienard adiantou o Estrasburgo, penúltimo classificado, aos 74 minutos, mas o grego Mitroglou (ex-Benfica) 'salvou' a equipa de Rudi Garcia, que teve Rolando no 'onze', a dois minutos dos 90.

Com este resultado, o Marselha perdeu a possibilidade de igualar o Mónaco no segundo lugar e é quarto, com os mesmos pontos do Saint-Étienne, que é terceiro após vencer o Metz (3-1) no sábado, e o Nantes, que é quinto depois de hoje ter empatado no reduto do Bordéus (1-1).

Já o Estrasburgo, continua na 19.ª e penúltima posição, agora com seis pontos, os mesmos que outras quatro formações, Dijon (18.º), Amiens (17.º), Lille (16.º) e Rennes, que é 15.º classificado.

Antes, o Montpellier subiu ao 11.º posto, com 12 pontos, ao vencer em casa o Nice por 2-0, graças a golos de Séssegnon (55) e Mbenza (74), com a equipa de Lucien Favre, terceira classificada em 2016/17, a continuar o mau momento no campeonato.

O Nice somou o terceiro jogo consecutivo sem ganhar na 'Ligue 1' e caiu para 14.º, com 10 pontos.

O Nantes também podia ter chegado ao segundo posto em caso de vitória, mas empatou a uma bola na visita ao Bordéus. Nakoulma adiantou a equipa de Claudio Ranieri aos 45, mas Malcom empatou para a formação da casa dois minutos depois.

A divisão de pontos deixa o Nantes na quinta posição, com 17 pontos, os mesmos do terceiro classificado e mais um que o Bordéus, que é sétimo.

A Liga francesa é liderada pelo Paris Saint-Germain, que no sábado venceu em casa do Dijon por 2-1, com 25 pontos, seis a mais que o Mónaco, de Leonardo Jardim, que na sexta-feira perdeu 3-2 com o Lyon.