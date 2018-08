Modicus vence Braga e é o primeiro semifinalista na Taça de futsal

10 Maio 2018 às 13:20 Facebook

Twitter

O Modicus apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, ao vencer o Sporting de Braga por 6-2, no primeiro jogo dos quartos de final que decorre no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O Modicus vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Fábio Lima e Pedrinho, e na segunda parte conseguiu dilatar os "números" - com mais dois golos de Fábio Lima, um de Coelho e outro de Rui Pedro -, para um triunfo incontestável, apesar de Cássio Coelho e Ruan Silvester terem marcado para os bracarenses.

Nas meias-finais, no sábado, o Modicus vai defrontar o vencedor do jogo de hoje entre o Farense, equipa da segunda divisão, e o Fabril, já despromovido ao escalão secundário.