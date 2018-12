Modric conquista Bola de Ouro e sucede a Ronaldo

JN Hoje às 21:14 Facebook

O médio croata Luka Modric, de 33 anos, conquistou esta segunda-feira, pela primeira vez, a Bola de Ouro, atribuída pela revista France Football.

Foi um ano em cheio para Luka Modric. O experiente médio do Real Madrid tornou-se no primeiro jogador na história do futebol a ser coroado no mesmo ano com os três maiores títulos individuais: Bola de Ouro, jogador do ano da FIFA e jogador do ano da UEFA.

O português Cristiano Ronaldo, que tem cinco Bolas de Ouro no currículo (as mesmas de Messi), ficou em segundo lugar.

Antoine Griezmann, campeão do Mundo pela França e grande figura do Atlético Madrid de Diego Simeone, encerrou o pódio.

No troféu concedido pela revista France Football, 180 jornalistas de todo o mundo votaram entre os dias 9 de outubro e 9 de novembro.