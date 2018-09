Modric ganha a Ronaldo o prémio de melhor do Mundo

JN Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Luka Modric, médio do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do Mundo na Gala TheBest FIFA 2018.

Luka Modric venceu o prémio de melhor jogador do Mundo na Gala TheBest FIFA 2018. O internacional croata levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo, antigo colega de equipa no Real Madrid, e sobre Mohamed Salah, avançado do Liverpool, que na temporada passada foi eleito melhor marcador da Liga Inglesa com 32 golos.



A reconhecida capacidade técnica de Luka Modric foi mais evidente do que nunca ao longo da última temporada, e o jogador croata somou mais um prémio individual, depois de este ano já ter sido eleito o melhor jogador do Mundial 2018 e ter vencido o galardão de melhor do Mundo para a UEFA.



Veja os vencedores dos restantes prémios:

Prémio Puskas - Mohamed Salah foi o vencedor, com 38% dos votos.



Melhor treinador do ano de futebol masculino - Didier Deschamps, selecionador francês que conduziu a França até à conquista do Mundial 2018.

Melhor guarda-redes: Thibaut Courtois

Melhor treinador do ano de futebol feminino: Reynald Pedros

Melhores adeptos do ano: Adeptos da seleção do Peru

Prémio FIFA "fair-play": Lennart Thy

Prémio Melhor jogadora do ano: Marta



"As pessoas dizem-me que já recebi isto tantas vezes e todas as vezes emociono-me", começou por dizer Marta. "Faço isto, porque isto representa muito para mim. Desde o primeiro momento que percebi que a melhor coisa que fazia na vida era o futebol." Depois dos agradecimentos às companheiras, a definição do momento: "é mágico".

Onze do ano:

GR: David de Gea (Manchester United)

DD: Dani Alves (Paris Saint-Germain)

DC: Raphael Varane (Real Madrid)

DC: Sergio Ramos (Real Madrid)​​​​​​​

DE: Marcelo (Real Madrid)​​​​​​​​​​​​​​

MC: Luka Modric (Real Madrid)​​​​​​​

MC: N'Golo Kante (Chelsea)​​​​​​​

MOC: Eden Hazard (Chelsea)​​​​​​​

AE: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)​​​​​​​

AD: Lionel Messi (Barcelona)​​​​​​​

AC: Cristiano Ronaldo (Juventus)​​​​​​​