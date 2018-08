Mohamed Salah com participação no Mundial em dúvida

26 Maio 2018 às 23:12 Facebook

Twitter

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, confirmou o pior. A lesão contraída por Salah durante a final da Liga dos Campeões, que os "reds" perderam por 3-1 frente ao Real Madrid, é grave e poderá colocar a participação do egípcio no Mundial em risco.

"Há alguma coisa com o ombro, obviamente. Ele está no hospital a fazer radiografias. Eu acho que é na clavícula ou no ombro, não me parece bem. É uma lesão grave, uma lesão mesmo grave", explicou o técnico do Liverpool.

Não correu de feição a Salah a final da Liga dos Campeões, em Kiev. Além da derrota (1-3) do Liverpool, o egípcio saiu do jogo ao minuto 30 após um lance com Sérgio Ramos. Caso se confirme que o jogador tenha deslocado o ombro, o tempo de paragem poderá ser de 12 a 16 semanas.

Dado que o Mundial começa daqui a duas semanas, se se confirmar o pior cenário, a estrela dos reds falhará o Mundial na Rússia, uma baixa de peso para o Egito, que defronta o Uruguai na jornada inaugural.

Em comunicado, a federação egípcia afirma estar "otimista" sobre a recuperação do jogador.