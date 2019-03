Autocarros do V. Guimarães apedrejados antes do dérbi minhoto

Joaquim Gomes Hoje às 18:35 Facebook

A chegada dos autocarros do Vitória de Guimarães a Braga, onde se disputa esta tarde o dérbi minhoto, ficou marcada por momentos de tensão entre adeptos dos dois clubes, prontamente sanados pela PSP.

Face ao apedrejamento de autocarros da equipa visitante e aos insultos mútuos entre adeptos rivais, a PSP teve que dispersar algumas pessoas.

O numeroso contingente policial da PSP de Braga, reforçado pela Unidade Especial de ​​​​​​​Polícia/Corpo de Intervenção do Comando Metropolitano da PSP do Porto, travou ainda um grupo de adeptos que, já depois do início da partida, tentou confrontar a PSP.