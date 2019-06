Mónaco começa campeonato com Lyon e Villas-Boas estreia-se com o Reims

Hoje às 15:39 Facebook

Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio da próxima edição do campeonato francês, o qual vai contar com três treinadores portugueses: Leonardo Jardim (Mónaco), Paulo Sousa (Bordéus) e André Villas-Boas (Marselha).

O Mónaco, de Leonardo Jardim, campeão em 2016/17 e que na última época salvou-se da descida de divisão na última ronda, inicia a época de 2019/20 em casa, ao receber o Lyon na primeira jornada.

No calendário definido esta sexta-feira, a Ligue 1 arranca com a ronda inaugural entre 9 e 11 de agosto, com o bicampeão em título Paris Saint-Germain a receber o Nimes.

O Lille, equipa vice-campeã na última época, com José Fonte, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão, inicia o campeonato também em casa, com uma receção ao Nantes, clube que terminou a última temporada na 11.ª posição.

O Bordéus, de Paulo Sousa, treinador e ex-futebolista que assumiu os girondinos na parte final do campeonato, em 17 de março, abre a competição com uma visita ao Angers.

Já o Marselha, que na próxima temporada vai ser treinado por André Villas-Boas, vai iniciar o percurso no campeonato com a receção ao Reims.

Programa da 1.ª jornada (9 a 11 de agosto):

Angers - Bordeus.

Brest - Toulouse.

Dijon - Saint-Etienne.

Lille - Nantes.

Marselha - Reims.

Mónaco - Lyon.

Montpellier - Rennes.

Nice - Amiens.

Paris Saint-Germain - Nimes.

Estrasburgo - Metz.