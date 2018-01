Mónaco empata e falha oportunidade de subir ao segundo lugar

Ontem às 22:50 Facebook

O Mónaco, comandado pelo português Leonardo Jardim, desperdiçou este domingo a oportunidade para subir para o segundo lugar da liga francesa, ao empatar 2-2 com o Marselha, em jogo da 23.ª jornada da Ligue 1.

Depois da derrota hoje por 3-1 do segundo classificado Lyon frente ao Bordéus, o Mónaco poderia ter-se isolado no segundo posto em caso de vitória.

E tudo parecia bem encaminhado quando o senegalês Keita Baldé adiantou os monegascos no marcador logo aos quatro minutos, com o português João Moutinho em campo e Rony Lopes inicialmente no banco.

Aos sete minutos, no entanto, o defesa marselhês Adil Rami restabeleceu o empate e, aos 47 minutos, Valère Germain acabaria por colocar a equipa da casa em vantagem.

A igualdade foi mais uma vez restabelecida, desta feita pelo brasileiro Fabinho, aos 51 minutos, resultado que se manteve até ao final da partida.

O Mónaco mantém-se assim em quarto lugar, com 47 pontos, enquanto o Marselha é terceiro em igualdade pontual com o Lyon (48).

O Paris Saint-Germain mantém-se firme na liderança, tendo goleado no sábado o Montpellier por 4-0, numa partida em que o brasileiro Neymar bisou na partida, aos 40 e 82 minutos, com Edison Cavani (11 minutos) e Angel Di Maria (70) a anotarem os outros dois golos dos parisienses.

Os parisienses somam agora 59 pontos, mais 11 do que Lyon e Marselha, enquanto o Montpellier permanece no sétimo lugar, com 31 pontos.

A 23.ª jornada da Ligue 1 fica ainda marcada pela vitória categórica do Nantes sobre o Guingamp por 3-0, e pela derrota por 2-1 do Nice no reduto do Metz, último classificado da Ligue 1.

O Saint-Etienne impôs-se, por seu turno, por 2-1 ao Caen subindo ao 14.° lugar da liga francesa, enquanto o Angers venceu o Amiens pela margem mínima, subindo ao 16.° lugar.

O Toulouse venceu também pela margem mínima o Troyes, subindo ao 18.° e antepenúltimo lugar.

Este domingo, o Lille impôs-se em casa ao Estrasburgo por 2-1, com o defesa português Edgar Ie a marcar aos 90+1 minutos o golo que deu os três pontos que permitem aos visitados manter-se no 17.° posto da liga francesa, imediatamente acima dos lugares de despromoção.