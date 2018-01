Mónaco segue em frente na Taça de França

Hoje às 21:30 Facebook

O Mónaco apurou-se este sábado para os 16 avos de final da Taça de França, ao ganhar por 5-2 no terreno do Yzeure, equipa do quarto escalão.

A vitória da equipa de Leonardo Jardim tardou a consolidar-se, depois de 2-2 ao intervalo, mas na segunda parte o campeão francês embalou para uma vitória clara, em que se destaca o hat-trick do argentino Guido Carrillo.

Também marcaram pelos monegascos o montenegrino Jovetic e o brasileiro Fabinho, este de grande penalidade. Os golos do Yzeure foram de Seck, de penálti também, e de Hardouin.

Ronny Lopes foi titular e saiu aos 73 minutos, enquanto João Moutinho entrou aos 66, quando o marcador já estava em 4-2 para a equipa do principado. Nota muito positiva para Ronny Lopes, que enviou uma bola à trave, imediatamente antes do 2-1 para o Mónaco (38 minutos) e assistiu Carrillo para o 3-2 (49 minutos).

Os 32 avos da Taça de França, ainda sem surpresas, prolongam-se até segunda-feira. O Olympique de Lyon, de Anthony Lopes, joga em Nancy ainda hoje e no domingo o Paris Saint-Germain vai a Rennes.