Mónaco vence Lille e consolida segundo lugar na liga francesa

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, venceu esta sexta-feira em casa o Lille por 2-1, em jogo da 30.ª jornada da liga francesa, e consolidou o segundo lugar da tabela classificativa.

Um golo do português Rony Lopes, aos 44 minutos, e outro do montenegrino Jovetic, aos 61, anulou o tento inaugural do sul-africano Mothiba, aos 16, e deu a vitória aos monegascos, que têm agora 66 pontos, a 14 do líder, o Paris Saint-Germain, e mais sete do que o terceiro classificado, o Marselha, que só joga no domingo, perante o quarto classificado, o Lyon.

Na outra ponta da tabela, o Lille continua em apuros e é 19.º e penúltimo, com 28 pontos, ainda que esteja apenas a um ponto dos lugares de permanência na 'Ligue 1'.

A equipa de Christophe Galtier, com Edgar Ié a jogar como lateral-direiro os 90 minutos, entrou melhor no jogo, pressionando a formação da casa, com dificuldades no último terço do terreno.

O golo de Mothiba, a passe do brasileiro Thiago Mendes, confirmou a tendência e fez 'soar os alarmes' na equipa da casa, com João Moutinho e Rony Lopes (saiu aos 88) no 'onze'.

A formação de Leonardo Jardim reagiu e foi criando perigo, com o Lille a responder com contra-ataques rápidos, e chegou ao golo aos 44, quando Keita Baldé descobriu Rony Lopes na área.

O extremo português rematou, para defesa de Maignan, mas na recarga não falhou o empate, pouco antes do intervalo, marcando o seu 12.º golo da temporada.

No segundo tempo, a toada de domínio caseiro continuou, com Thomas Lemar a tentar chegar ao 2-1, além do recém-entrado Jovetic, que rendeu Baldé ao intervalo.

À passagem da hora de jogo, um grande passe de João Moutinho, do meio campo, desmarcou o montenegrino Jovetic, que consumou a reviravolta no marcador.